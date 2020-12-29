Zengin olma vaadiyle kandırıyorlar! Mağdur olmayın

Borsa'ya bireysel yatırımcıların ilgisi tarihte görülmemiş şekilde artarken, uzmanlar, gerekli bilgi ve donanıma sahip olmayan yatırımcıları yaşanabilecek mağduriyetler konusunda uyarıyor. Borsa 'daki yerli yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana her ay ortalama 62 bin artarak 1.9 milyon kişiye ulaşırken, 25 yaş altı yatırımcıların sayısının aynı dönemde yaklaşık 4 katına çıkması dikkati çekiyor.

Borsa İstanbul 'da yüksek getiri arayışı içindeki yatırımcılar, 2020 yılında çoğunlukla aradıklarını bulsa da sert fiyat hareketleriyle oluşan mağduriyet haberleri yıl sonuna doğru artmaya başladı. Hisse senedi fiyat değişimleri incelendiğinde, yılbaşından bu yana işlem gören yaklaşık 400 hisse senedinin 370'i bir önceki yıl kapanışına göre değer kazansa da özellikle bireysel yatırımcıların tercih ettiği derinliği az olan hisse senetleri, yıl içerisinde sert dalgalanmalarla yüksek oranlı kayıplar yaşanmasına neden oldu.

Örneğin, sosyal medyada yatırımcıların en çok paylaşımda bulunduğu bir hisse senedi, geçen yılın sonuna göre yüzde 35 getiri sağlasa da yıl içinde gördüğü en yüksek seviyelere yakın maliyetle alan bir yatırımcının tasarrufları, bugün itibarıyla yüzde 60 değer kaybetti. Bu şekilde bakıldığında, BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesinde olmasına karşın yaklaşık 400 hisse senedinin yarısı, yıl içinde gördüğü en yüksek seviyenin yüzde 20'den fazla altında bulunuyor. Bunların 26'sının yıl içinde gördüğü en yüksek seviyeye göre değer kaybı ise yüzde 50'den fazla oldu. Bu da hisse senedi yatırımında doğru hisse senedini seçmek kadar, doğru fiyatlarla maliyetlenmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzmanlar özellikle sosyal medyanın, bireysel yatırımcıların portföylerine göz diken dolandırıcılarla dolu olduğuna dikkati çekiyor.

BİLİNÇLİ BİR OPERASYON

A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, sosyal medya üzerinden küçük yatırımcıya bilinçli bir operasyon yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Genellikle derinliği pek olmayan hisselerdeki grup hareketine paralel önerilerde bulunup bireysel yatırımcıda ‘adam ne derse çıkıyor’ algısı oluşturuluyor ve takipçi sayılarını hızlıca artırıyorlar. Sonra kapalı, ücretli hesaplar üzerinden bilgilendirmeye devam edeceklerini bildiriyorlar.”

KISA YOLDAN ZENGİN OLMA HAYALİ

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da “Kısa yoldan zengin olma hayali, küçük yatırımcıları sosyal medya gruplarına üstelik para ödeyerek abone olma noktasına sürüklüyor” dedi.