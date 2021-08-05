Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil neye iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?

Zencefil, her evde bulunan çok faydalı bir bitkidir. Zencefilin en bilinen faydaları arasında soğuk algınlığı, öksürük, grip gibi hastalıkları önlemesi geliyor. Özellikle de sindirim ve solunum yollarındaki etkisi ile dikkat çeken zencefil, bal ile lezzetlendirilerek tüketilebilir. Zencefilin insan vücuduna sayısız faydası vardır.

Zencefilin afrodizyak etkisi vardır. Bu nedenle de kalp atışını önemli ölçüde hızlandırır. Zencefil kürü, selülit oluşumunu önemli ölçüde engeller. Düşük glisemik seviyesi nedeni ile kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Zencefilin Faydaları Nelerdir?

Zencefilin en bilinen faydaları arasında kanserle savaşma özelliği bulunması ve güçlü bir ağrı kesici özelliğe sahip olmasıdır. Özellikle de enfeksiyonlara karşı etkili olan zencefil, kalbe, solunum yollarına ve sindirim sistemine de oldukça faydalıdır. Zencefil, pek çok farklı şekilde tüketilebilir. Aynı zamanda zencefil, mide bulantısını gidermeye yardımcı olur. Kemoterapi ve hamilelik nedeni ile meydana gelen mide bulantılarını önemli ölçüde giderir. Reflü ve ülser gibi çeşitli mide rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Zencefil, bağırsaklarda ortaya çıkan gazın büyük ölçüde giderilmesine etki eder. Yiyeceklerin bağırsakta kolayca hareket etmesini sağlar. İshali ve kabızlığı önemli ölçüde önler. Aynı zamanda da ağrı kesici özelliği vardır. Sinir uçlarında uyarı alabilen özelleştirilmiş hücreleri etkileyerek ağrıların hafifletmesine yardımcı olur. Doğrudan ağrı kesici ve ağrı nedeni ile oluşan iltihaplanmaları giderici bir özelliğe sahiptir. Artrit üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Ayakta ve dizdeki ağrıları önemli ölçüde hafifletir. Kadınlarda regl döneminde oluşan ağrıların hafifletmesine yardımcı olur. Sporcularda meydana gelen kas ve eklem ağrılarının hafifletmesine yardımcı olur.

Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Sindirim sistemi ve solunum yolu sorunlarını gidermede yardımcı olur. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Kanser nedeni ile vücutta oluşan serbest radikallerle savaşır. Zencefil, en önemli etkisini pankreas kanserine karşı gösterir. Aynı zamanda meme ve yumurtalık kanserini de önlemeye yardımcı olur. Zencefilin, kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Alzheimer oluşumunu önler. Düzenli olarak zencefil tüketmek, beyin fonksiyonlarının canlı kalmasını sağlar. Saç köklerini güçlendirici bir etkisi olduğu için saç bakımı için de kullanılabilir.

Zencefil Neye İyi Gelir?

Zencefilin afrodizyak etkisi vardır. Bu nedenle de kalp atışını önemli ölçüde hızlandırır. Zencefil kürü, selülit oluşumunu önemli ölçüde engeller. Düşük glisemik seviyesi nedeni ile kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Şeker hastalarının zencefili öğünlerinde kullanması gerekir. Ağrı be iltihapları önleme konusunda oldukça etkilidir. Zencefilin içinde B3, B6, kalsiyum, sodyum, potasyum, fosfor, magnezyum mineralleri ve aynı zamanda da lizin, valin, treonin, triptofan ve fenilanin gibi amino asitler yer alır.

Zencefil Ne Kadar Tüketilmelidir?

Zencefilin toz halinde kullanılması en sık görülen kullanım şeklidir. Ama günde 2 gramı geçmeyecek şekilde kullanılması uzmanlar tarafından önerilir. Çiğ kök zencefil ise, rendelenerek kullanılır. Zencefil yağı ise, cilt bakımı, saç bakımı ve günlük nemlendirme amacı ile kullanılabilir. Zencefilin acı bir tadı bulunduğu için genellikle balla karıştırılarak tüketilmesi öneriliyor. Aynı zamanda zencefil, çay olarak da tüketilebilir.