Halk takvimine göre, kış mevsiminin en şiddetli zamanları Zemheri olarak adlandırılıyor. Aralık ayında başlayan Zemheri ayı 40 gün sürüyor. Sıcaklık dalgalanmalarının yoğum olarak yaşandığı Zemheri ayı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Zemheri nedir? Zemheri ne zaman? Zemheri ayı ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor? İşte Zehheri ile ilgili merak edilenler...

Anadolu'daki Halk takviminde yer alan Zemheri ayı, 40 gün süren kış mevsiminin en yoğun yaşandığı zamanları ifade etmek için kullanılan mevsimsel harekettir. Eskiden insanlar kış mevsiminin en şiddetli zamanlarını 'Zemheri' olarak adlandırılıyordu.

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Aralık ayında başlayan ve ortalama 40 gün süren Zemheri dönemi genellikle halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ağır kış günlerine işaret eder.

Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı. 31 Ocak'ta zemheri tamamen çıkar ve yağış pek az görülür. Kuru bir ayazla geçen günler, insanı içten titretir.