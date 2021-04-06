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Zeliha yaşadığı tramvayı kaldıramıyor!

06 Nisan 2021 Salı - 13:09 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 13:49

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 585. bölüm 2.bölüm fragmanı yayınlandı.


Giray tarafından saldırıya uğrayan ve tekrar kaçırılan Zeliha oldukça kötüdür. Zeliha'yı kurtarmak için canla başla çalışan ekip hedefine ulaşsa da Zeliha hiç iyi değildir. Zeliha'ya ne olacak?
 

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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