Zeliha yaşadığı tramvayı kaldıramıyor!

Giray tarafından saldırıya uğrayan ve tekrar kaçırılan Zeliha oldukça kötüdür. Zeliha'yı kurtarmak için canla başla çalışan ekip hedefine ulaşsa da Zeliha hiç iyi değildir. Zeliha'ya ne olacak?

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