Müge Anlı programıyla Türkiye’nin gündemine oturan Zeliha Cevdet Uysal çiftinden yeni haber var. Gizemli bir şekilde kaybolan çift ile ilgili Müge Anlı’da yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Zeliha Cevdet Uysal bulundu mu? Müge Anlı programındaki Zeliha Cevdet Uysal’a ne oldu?

Müge Anlı Zeliha ve Cevdet Uysal çifti bulundu mu? Zeliha Cevdet Uysal’a ne oldu? soruları programı takip edenler tarafından merakla soruluyor. Afyonkarahisar'da yaşayan 64 ve 66 yaşındaki Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından çiftin kızları anne ve babalarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. İşte, Zeliha ve Cevdet Uysal olayı hakkındaki merak edilenler…

ZELİHA CEVDET UYSAL BULUNDU MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Kasım 2020 tarihli programında Müge Anlı, Zeliha Uysal'a ait olduğu öğrenilen bir eşarba ulaşıldığını söyledi. Dün yayınlanan bölümde de terlik, gözlük ve halının bulunduğu açıklanmıştı.

ZELİHA VE CEVDET UYSAL OLAYI

Afyonkarahisar Dinar’a bağlı Pınarlar Mahallesinde 26 Ekim günü kaybolan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftini bulmak için Jandarma ekipleri bölgeyi detaylı bir şekilde arıyor.

Dalgıç polisler de çiftin bulunması için gölette arama başlattı. Müge Anlı ekibi ise çiftin kaybolduğu mahalleye gitti. Çiftin evi köyün en sonunda olduğu hemen onun 5 adım yakınında da şüphelenilen Denizli’de oturan Zeliha Uysal’ın kardeşi Bünyemin Altınay evinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin kaybolmasında şüphelenilen diğer kardeş Kadir Altınay’ın da evin yakınlarında ahırı olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARI DAYILARINDAN ŞÜPHELENİYOR

Kaybolan çiftin çocukları dayılarından şüpheleniyor. Zeliha Uysal’ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay’ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve Cevdet Uysal’la tartışmalar yaşandığı öğrenilirken, Bünyamin Altınay’ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediği iddia ediliyor.

Uysal çiftinin zehirleme olayı sonrası Bünyamin Altınay’a dava açtığı, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay’ın arandığı ve pazartesi günü çiftin kaybolduğu öğrenildi.