Zelenskiy ile Putin'den kritik görüşme

Açıklamada, "Her iki ülkenin liderleri, tutuklu kimselere Uluslararası Kızıl Haç yetkililerinin ulaşmasının sağlanması, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonunun faaliyetleri, temas hattında yeni giriş-çıkış noktalarının açılması, silahların temas hattından geri çekilmesi ve mayın temizliği konularında iş birliğini müzakere etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zelenskiy’in, 3 yaşındaki oğlu trajik şekilde ölen Kırım Tatarı Ruslan Süleymanov’un serbest bırakılması konusunu Putin’e açtığı kaydedildi.

Zelenskiy’in Donbas, Kırım ve Rusya’da tutuklu bulunan Ukraynalıların serbest bırakılması konusunda adımlar atılması gerektiğini vurguladığı aktarılan açıklamada, tarafların Donbas bölgesinin özel statüsü hakkında yasa ve Ukrayna anayasasında ademimerkeziyetçilikle ilgili değişiklik konularının ele alındığı belirtildi.