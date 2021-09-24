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Zeki Müren'in yeğeninden vasiyet açıklaması: Yerine getirilmedi!
'Sanat Güneşi' Zeki Müren’in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve Özlem Güner, ölüm yıl dönümünde dayılarıyla olan anılarını anlattı. Zeki Müren için verilen anıt mezar sözünün tutulmadığını belirten Olgaç, sanatçının hastane yapılması vasiyetinin de yerine getirilmediğini söyledi.
Zeki Müren, ölümünün 25'inci yıl dönümünde Bursa'da da törenle anılıyor. Zeki Müren’in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve Özlem Güner, usta sanatçının ölüm yıl dönümünde, dayılarıyla olan anılarını anlattı.
Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN / BURSA (DHA)
Zeki Müren, ölümünün 25'inci yıl dönümünde Bursa'da da törenle anılıyor. Zeki Müren’in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve Özlem Güner, usta sanatçının ölüm yıl dönümünde, dayılarıyla olan anılarını anlattı.
Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN / BURSA (DHA)