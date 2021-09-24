Zeki Müren'in yeğeninden vasiyet açıklaması: Yerine getirilmedi!

Zeki Müren, ölümünün 25'inci yıl dönümünde Bursa'da da törenle anılıyor. Zeki Müren’in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve Özlem Güner, usta sanatçının ölüm yıl dönümünde, dayılarıyla olan anılarını anlattı.