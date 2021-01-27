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Zekeriyaköy’de iş adamına silahlı saldırı!

İHA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 15:31 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 15:31

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy’de iş adamı Enver Ocak şirketinin önünde saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişilerce yaralanan Ocak, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.


Olay saat 10.30 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Cadde üzerindeki şirketinden çıkan iş adamı Enver Ocak otomobiline doğru yöneldi.
 
 
O esnada beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar iş adamı Ocak’a birkaç el ateş etti. Saldırının ardından şahıslar otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaralanan Ocak araçla özel bir hastaneye götürüldü.
 
 
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis şirketteki çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
 
 
Şahısların geldiği otomobilin plakasını ve eşkallerini belirleyen polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise fotoğraflama yaparak delilleri topladı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
 

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