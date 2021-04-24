Zekeriya Ünlü kimdi? İbo Show’un konuğu Zekeriya Ünlü aslen nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü’nün yaşı, türküleri ve hayatı

İbo Show’un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü oldu. ''Bu Adam Benim Babam'' albümü ile çıkış yakalayan son zamanların konuşulan isimlerinden Zekeriya Ünlü’nün İbo Show’a katılmasıyla hakkında yapılan artırmalar daha arttı. Hayatı merak edilen Zekeriya Ünlü kimdi, kaç yaşında, nereli soruları sorulmaya başlandı. İşte İbo Show konuklarından Zekeriya Ünlü hakkında merak edilenler…

Star TV ekranlarına gelen İbo Show'un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü oldu. İzleyiciler bu hafta sıra gecesi keyfi yaşayacak. Peki, Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli?

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR, NERELİ? ZEKERİYA ÜNLÜ HAYATI!

1962'de Şanlıurfa'da doğan, ilk ve ortaokulu memleketinde bitiren Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirmesinin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders almaya başladı.

Kendini sıra gecelerinde yetiştiren Zekeriya Ünlü, sanat yaşamına İstanbul'da devam etmeye karar yerdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini alan Zekeriya Ünlü, müzik çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda sürdürüyor.

Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ZEKERİYA ÜNLÜ'NÜN ALBÜM VE TÜRKÜLERİ

2013- Bu Adam Benim Babam

Kınıfır Bedreng Olur

1989- İkimiz de Şarhoştuk

2006- Eşliğinde Şanlıurfa Sıra Geceleri

Felek Sen Ne Feleksen

Ayrılık Treni

Mektebin Bacaları

Hele Yar Zalım Yar

Antebin Kalesinde

Kara Köprü Narlıktır

Yaram İçerden

Şıblane

Dıkım Bımrım

Harrana Gel

Balıklı Göl

Amane Amane