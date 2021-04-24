Zekeriya Ünlü kimdi? İbo Show’un konuğu Zekeriya Ünlü aslen nereli, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü’nün yaşı, türküleri ve hayatı

Star TV ekranlarına gelen İbo Show'un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü oldu. İzleyiciler bu hafta sıra gecesi keyfi yaşayacak. Peki, Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli?
ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR, NERELİ? ZEKERİYA ÜNLÜ HAYATI!
1962'de Şanlıurfa'da doğan, ilk ve ortaokulu memleketinde bitiren Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirmesinin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders almaya başladı.
Kendini sıra gecelerinde yetiştiren Zekeriya Ünlü, sanat yaşamına İstanbul'da devam etmeye karar yerdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini alan Zekeriya Ünlü, müzik çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda sürdürüyor.
Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ZEKERİYA ÜNLÜ'NÜN ALBÜM VE TÜRKÜLERİ
2013- Bu Adam Benim Babam
Kınıfır Bedreng Olur
1989- İkimiz de Şarhoştuk
2006- Eşliğinde Şanlıurfa Sıra Geceleri
Felek Sen Ne Feleksen
Ayrılık Treni
Mektebin Bacaları
Hele Yar Zalım Yar
Antebin Kalesinde
Kara Köprü Narlıktır
Yaram İçerden
Şıblane
Dıkım Bımrım
Harrana Gel
Balıklı Göl
Amane Amane