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Zekeriya Erdoğan'a verilen hapis cezası onandı

AA |  20 Haziran 2021 Pazar - 11:05 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 11:05

Yargıtay Ceza Genel Kurulu; "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Hrant Dink", "Devrimci Karargah" gibi davaları onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyelerinden Zekeriya Erdoğan'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.


Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza  Dairesinin Erdoğan hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.
 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Erdoğan'a, "silahlı terör örgütü üyeliği"  suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.
 
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Erdoğan,  "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde  yargılanmış, 2 Temmuz 2019'daki karar duruşmasında da hakkındaki hüküm  açıklanmıştı.
 
Örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgüt toplantılarına  katıldığı, adının gizli haberleşme sistemi ByLock yazışmalarında geçtiği  belirtilen Erdoğan, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
 
Erdoğan, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görev yaptığını ancak kamuoyunda  önemli yer tutan dosyalarda imzasının bulunmadığını ve bu dosyaların görüşüldüğü  heyette yer almadığını ifade etmişti.
 

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Zekeriya Erdoğan FETÖ ceza
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