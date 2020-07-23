Zekai Aksakallı kimdir? Zekai Aksakallı emekli oldu!

Yüksek Askeri Şûra’da 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen paşalar arasında 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da var. Peki, Zekai Aksakallı kimdir? Zekai Aksakallı'nın askeri kariyeri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura Toplantısı düzenlendi. Toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklama yapıldı. YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

ZEKAİ AKSAKALLI KİMDİR?

Zekai Aksakallı, 1962 Erzurum doğumlu Türk asker, Korgeneral, 2. Kolordu komutanıdır. 2013-2017 yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptı. 15 Temmuz askeri darbe girişimi sırasında koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın darbe girişiminde bulunanların eline geçmesini önledi.

ZEKAİ AKSAKALLI’NIN ASKERİ KARİYERİ

2009 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura’da Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2013 Yüksek Askeri Şura kararları sonrası 1. Özel Kuvvet Komutanı olarak görev yaparken Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

2016 askeri darbe girişimi’nden kısa bir süre önce gazi ordu evinden eşiyle ve korumasıyla çıkarken iki araçla sıkıştırılıp ele geçirilmeye çalışıldı. Mücadele ederek kurtulduysa da eşi o sırada kolundan yaralandı. Bu arada Özel Kuvvetler Komutanlığı içeriden ele geçirilmeye çalışılmaktaydı. Koruma astsubayı Ömer Halisdemir’e, darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Semih Terzi’nin karargâha girmeden öldürülmesini emretti. Terzi’yi vurarak öldüren Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek, 30 kurşunla hayatını kaybetti.

Ömer Halisdemir’in hayatını kaybetmesinden hemen sonra, Özel Kuvvetler Komutanı korumalarını çağırdı. Araçlarla yanına ulaşmaya çalışan ekibi kobra ile havadan saldırıya uğradı. Korumaları yaralandı. Bir koruma astsubayının ayakları bu saldırı sonucunda koptu. Komutan yanına alabileceği yakın arkadaşlarını aradı. Özel Kuvvetler Komutanlığı bütün birimleri Türkiye, Suriye ve Irak’ta bulunduğundan Ankara’da çok az sayıda bir personel bulunmaktaydı. Astsubayların yanında yalnızca beylik tabancaları vardı. Yakın gördükleri birimlerden uzun namlulu silah ve mühimmat aldılar. Karargâhı almak için darbecilere karşı harekete geçtiler. Yaralılar vermelerine rağmen Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı darbecilerden geri aldılar. Darbe girişimine karşı açıklama yaparak “Eşkıyalar başarılı olamayacaklar” şeklinde tepki gösterdi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI

28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında darbe teşebbüsü sırasında gösterdiği olağanüstü mücadeleden dolayı rütbe süresinin dolmasına 1 yıl daha olmasına rağmen Korgeneral rütbesine terfi ettirildi.

24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde Suriye’nin Cerablus ve el-Bab kasabasının Irak ve Şam İslam Devleti’nden geri alınması için düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu’nun komutanlığını yaptı.

20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu komutanı olarak atandı. 23 Temmuz YAŞ kararıyla emekiye sevk edildi.