Zeka Gücü projesi, uluslararası yarışmada 1'inci oldu

240 BİN SAAT EĞİTİM VERİLDİ

Salgın sürecinde uzaktan eğitimin tüm dünyada büyük önem kazanmasıyla birlikte Zeka Gücü Projesinin topluma katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Zeka Gücü Projesiyle de Türkiye'de yaşayan üstün yetenekli çocukların potansiyellerini erken yaşta keşfetmelerine destek olmayı ve onları kendilerini geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında geride kalan 5 yılda ülke genelinde 100 binden fazla öğrenciye ulaşarak, toplam 240 bin saat eğitim verdik ve çocukları yarının yenilikçi dünyasına hazırladık. Platformları iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, müfredatımıza farklı eğitimler ve içerikler eklemek için çok çalışıyoruz diye konuştu.

DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRDÜ

Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların potansiyelini ortaya çıkaran bu projenin güzel yansımalar sağladığını görmekten mutluluk duyduklarını belirten Özbayraktar, Projemizin dünya çapında da ilgi görmesi ve uluslararası alanda böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesi, bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı. Turkcell olarak teknoloji alanındaki liderliğimizi bu gibi sosyal projelerle sürdürerek daha fazla insanın hayatına dokunacağız. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın geleceği için dünya çapında ses getiren projelere imza atmaya devam edeceğiz dedi.