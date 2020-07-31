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- Zehra Yılmaz kimdir? Cem Belevi sevgilisi Zehra Yılmaz’a evlilik teklif etti! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Zehra Yılmaz kimdir? Cem Belevi sevgilisi Zehra Yılmaz’a evlilik teklif etti! Zehra Yılmaz kaç yaşında, nereli?
31 Temmuz 2020 Cuma - 13:41 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 13:46
Oyuncu Cem Belevi, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu. 3 yıldır aşk yaşadığı Zehra Yılmaz’a doğum gününde evlenme teklif eden Belevi önce doğum gününü kutladı, ardından yüzük çıkararak evlilik teklifinde bulundu. Yılmaz, Belevi'nin evlilik teklifini kabul ederken, o anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı. Öten yandan Zehra Yılmaz Gençliğim Eyvah dizisinde Çağla karakterine hayat veriyor. Peki, Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz kaç yaşında ve nereli?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın kadrosuna dahil olan Zehra Yılmaz, sevgilisi Cem Belevi’den evlilik teklifi aldı. Çıktıkları tekne turunda Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan Belevi, sonrasında yüzüğü çıkararak güzel oyuncuyu şaşırttı.
ZEHRA YILMAZ KİMDİR?
Zehra Yılmaz, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitim almıştır.
Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır.