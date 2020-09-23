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Zehra'nın ayrılık suskunluğu!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki akşam teyzesi Helin Avşar ile Bebek'teydi. Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrıldıklarına dair haberlerin sorulması karşısında sessizliğini korudu. Takvim'in haberine göre; Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar önceki akşam objektiflere yansıdı. Lüks araçları ile bir mekandan kahve almak için duran ikili, gazetecileri görünce panikledi.