Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalni'nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve yatağından kalkabildiği duyuruldu. Klinikten yapılan açıklamada, "Aleksey Navalni’nin durumu iyileşmeye devam ediyor. Mekanik ventilasyondan başarıyla çıkarıldı. Kısa bir süre için yatağından kalkabiliyor" dendi.
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Zehirlenen Rus muhalif Navalni ile ilgili kritik gelişme
14 Eylül 2020 Pazartesi - 18:39 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 18:39