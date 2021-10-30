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Zayn Malik hakkında şok iddia! Gigi Hadid'in annesine küfredip...
Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre 2015 yılından bu yana bir ayrılıp bir barışan çiftin ilişkisi dışarından göründüğü kadar mükemmel olmadığı magazin kulislerine yansıdı.
Malik'in, sevgilisi Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile büyük bir tartışmaya girdiği ve o sırada da kayınvalidesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Malik bu olayı yalanlasa da konuyla ilgili mahkeme dokümanları ve genç şarkıcının ceza aldığı ortaya çıktı.