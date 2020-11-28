Zatürreden korunmanın en etkili silahı güçlü bir bağışıklık sistemi

Side Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Döndü Güneylioğlu, tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında bulunan zatürreden korunmanın en etkili yönteminin güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu söyledi.

Akciğer dokusunun iltihaplanması olarak bilinen Zatürre'ye (Pnomöni) bakteriler başta olmak üzere diğer mikroorganizmalar ve virüsler neden oluyor. Zaturrenin hasta kişiden sağlam kişiye çok nadir bulaştığını belirten Side Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Döndü Güneylioğlu, "Genellikle kişinin kendi burun, boğaz ve sindirim kanallarında olan mikroorganizmaların akciğere ulaşmasıyla zatürre hastalığı oluşur. Zatürrede olay bulaşmadan daha çok kişinin kendi bağışıklık sistemini kıran olaylardır. Çünkü normalde hastalığa neden olmayan bu mikroplar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişide zatürreye neden olmaktadır. Bu yüzden zatürreden korunmanın en etkili yöntemi güçlü bir bağışıklık sistemidir" dedi.

SİNSİ BELİRTİLERE DİKKAT

Zatürrenin başlıca belirtileri genellikle 39-40 dereceyi bulan yüksek ateş, öksürük ve balgam. Ancak bazı zatürre tiplerinde sinsi başlangıçları arasında birkaç gün süren iştahsızlık, halsizlik, kas ağrısı, eklem ağrısı, bulantı, kusma görülebiliyor.

"Bu şikayetleri olan kişilerin doktora başvurması gerekmektedir" diyen Dr. Döndü Güneylioğlu, şöyle konuştu:

"Muayene sonrasında zatürre tanısı için genellikle radyolojik tetkikler, röntgen ki röntgen çoğunlukla yeterlidir. Ancak bazı durumlarda tomografiye de ihtiyaç duyulabilir. Kan ve gerekirse balgam tetkikleriyle çıkan sonuca göre zatürre tanısı konulur."

BULAŞMA RİSKİ VAR

Bazı zatürre türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski olabileceğine dikkat çeken Dr. Döndü Güneylioğlu, "Ama, hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Normal durumlarda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde zatürre oluşturur. Dolayısıyla zatürrenin ortaya çıkmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar" dedi.

HEKİME ERKEN BAŞVURMAK ÖNEMLİ

Bütün dünyada ve ülkemizde zatürre en sık ölüme neden olan hastalıklardan bir tanesi olduğunu belirten Dr. Döndü Güneylioğlu, "Hekime erken başvurmak, tedavinin erkenden başlaması önemlidir. Zatürre hastalığında tedavi genellikle ayaktan yapılır. Antibiyotik ve solunum sistemini rahatlatıcı ilaçlar kullanılır. Altta hastalığı yatanlar, oksijen ihtiyacı olan hastalar, yoğun tedavisi olan hastalar hastanede tedavi edilmektedir. Tedaviye ne kadar erken başlarsak ve hastanın altında yatan hastalıkları ne kadar az ise tedavi o kadar başarılı oluyor" dedi.

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