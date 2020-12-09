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Zatürre "spor yapan dinç kişileri de etkileyebiliyor"

09 Aralık 2020 Çarşamba - 17:10 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 17:10

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, yaptığı açıklamada, zatürrenin yani tıbbi terimiyle pnömoninin sık görülen bir hastalık olduğunu söyleyerek, spor yapan dinç kişilerin bile zatürreye yakalanabileceğini, bu nedenle herkesin tedbirli davranması gerektiğini söyledi.


Doç. Dr. Levent Cem Mutlu Zatürrenin dünyada yaklaşık 450 milyon insanı etkilediğine ve yaklaşık  4 milyon ölüme neden olabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkati çekerek,  "Günümüzde Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Kovid-19, zatürreye  neden olabilen bir hastalık. Bu nedenle son günlerde hem zatürre hem de ölüm  sayısında tüm dünyada artış var." dedi.

Mutlu, zatürrenin bir enfeksiyon hastalığı olduğunu vurgulayarak,  şöyle devam etti:

"Zatürre, mikroorganizmaların akciğer dokusuna ulaşmasıyla gelişen bir  hastalık. Normalde akciğerlerimizde mikroorganizmaların olmaması gerekiyor ancak  çeşitli nedenlerle bu mikroorganizmalar alt solunum yoluna indiğinde burada hava  yollarından ziyade akciğer dokusunu oluşturan hava keseciklerinin içerisinde  üreyerek orada hastalığa neden olabiliyorlar. Bu, hava keselerinin sıvıyla  dolmasına neden oluyor. Bu da hastalarda nefes darlığı oluşturuyor. Yani zatürre  aslında bir enfeksiyon hastalığı."

"Altta yatan hastalıklar ölüm riskini artırabilir"

Mantar, virüs ve bakteri gibi pek çok mikroorganizmanın olduğunu  anlatan Mutlu, mikroorganizmanın etkisine göre ölüm riskinin arttığını dile  getirdi.

Mutlu, altta yatan hastalığa göre de ölüm riskinin artabildiğini ifade  ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle vücut bağışıklık sistemi düşük olduğu zamanlarda ki bunu  altta yatan rahatsızlıktan bağımsız olarak düşündüğümüzde, bebeklerde ya da ileri  yaştaki kişilerde vücut bağışıklık sistemi düşük olduğu için ölüm riski ya da  ağır hastalık geçirme riski biraz daha artıyor. Diğer taraftan kronik böbrek  yetmezliği, KOAH, diyabet, kalp ya da kanser gibi bir hastalık varsa, ölüm riski  artıyor. Zatürre herkesi etkileyebilir. Sağlıklı kişilerde de spor yapan veya  dinç kişilerde de görülen bir hastalık. Çocuklarda ve yaşlılarda biraz daha sık  görülüyor. 'Ben sağlıklıyım zatürre olmam' gibi bir durum yok."

 Mikroorganizmaların vücuda genellikle havayoluyla girdiğini anlatan  Mutlu, kan yoluyla da nadiren vücuttaki bir başka yerden akciğere gidebileceğinin  altını çizdi.

Mutlu, çoğunlukla hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması ya da  konuşmasıyla etrafa yayılan mikroorganizmaların, nefesle solunum yoluna  girmesiyle akciğerlere kadar ulaşıp zatürreye neden olabildiğine işaret ederek,  "Çok kalabalık ve havalandırmanın iyi olmadığı ortamlarda mikroorganizmaya  yakalanma ihtimalimiz biraz daha artıyor. Onun dışında vücut direncimiz iyi  değilse, iyi uyumuyorsak, iyi dinlenmiyorsak, spor yapmıyorsak, dengeli  beslenmiyorsak vücut direncimiz düşüyor. Bazen altta yatan bir hastalığımız varsa  bazen de kullanmakta olduğumuz kanser hastalarında olduğu gibi birtakım ilaçlar  vücut direncini düşürerek zatürre gelişme riskini artırıyor." diye konuştu.

Mikroorganizmaların aslında birçok ortamda sürekli bulunduğunu  belirten Mutlu, "Belki her gün bir miktar mikroorganizma akciğerlerimize  ulaşıyor. Vücut direncimiz yeterliyse vücut hücreleri bunları orada yok ediyorlar  ve hastalık oluşmasını engelliyorlar ama çok fazla mikroorganizma akciğerlerimize  ulaştıysa ya da az ulaştı ama vücut direncimiz yeterli değilse, yani bunlarla  savaşacak savunma hücreleri yeterli değilse ya da yeterli fonksiyon göstermiyorsa  o zaman zatürre gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, vatandaşları kalabalık ve havalandırmanın  iyi olmadığı ortamlardan uzak durmaya, tedbirli olmaya çağırdı.

 

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