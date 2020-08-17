Zatürre aşısı kovid tedavisinde kullanılabilir mi? Zatürre aşısı hangi aylarda yapılır? Sağlık ocakları zatürre aşısı yapar mı?

Prof. Dr. Selma Metintaş, koronavirüs tedavisinde grip ve zatürre aşılarının kullanımı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Metintaş, grip aşısının COVID-19 pandemisi sırasında insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edildiğini belirterek, "Grip aşısı, Grip (Influenza) salgın döneminde salgını kırmak için hedefte olan popülasyonlara da yapılır. Grip aşısı, COVID-19'a karşı etkili değildir. Ama grip aşısı COVID pandemisi sırasında kullanılabilir. Grip ile COVID-19 aynı anda olursa, influenzanın hafif geçmesini, ölüm riskinin azalmasını sağlamak, böylece iki hastalığın neden olacağı ortak ölüm riskinin sinerjik etkisinden korunmak için grip aşısı olabiliriz. Bu nedenle grip aşısı, COVID-19 pandemisi sırasında insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilir dedi. Peki, Zatürre aşısı kovid tedavisinde kullanılabilir mi? Hangi aylarda yapılmalı? Zatürre aşısı nerede yapılır mı?

ZATÜRRE AŞISI KORONAYA ETKİLİ Mİ?

Prof. Dr. Selma Metintaş açıklamasında zatürre aşısının koronavirüse karşı korumaya sağlamayacağını söyleyen Metintaş, sadece risk grubunda bulunan kişilerin zatürre aşaması yapmasının yeterli olacağını vurguladı. Metintaş, şunları kaydetti:

Zatürre (pnömoni) aşısı, bir bakteri olan Streptococcus pneumonia'nın bazı alt tiplerinin pnömoni yapmasını engellemek için kullanılır. Dikkat edelim COVID-19 etkeni virüstür. Bu bakteri nedenli pnömoniler aslında toplumda sık görülürler. Ama sağlıklı, normal kişilerde hem kolay tanınır hem kolay tedavi edilirler. Ölüm oranları da oldukça düşüktür. Zatürre aşısı 65 yaş üzerinde olan yaşlılarda veya bazı kronik özel durumlarda, yani kronik akciğer hastalığı, kronik kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar, diyabet, dalağı olmama, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi durumlarda yapılmalıdır. Çünkü bu gruplarda bu pnömonin tedavisi güçleşebilir, ölüm oranı artabilir. Zatürre aşısının COVID-19'u önlemek, hastalığın hafif geçmesini sağlamak ya da tedavi etmek yönünde faydası bulunmamaktadır. Riskli gruplar dışında kullanılmasına gerek yoktur."

SAĞLIK OCAKLARI ZATÜRRE AŞISI YAPAR MI?

Aşılanma özellikle yaşlı kişiler için önemlidir. Yaşlandıkça bağışıklık sistemi zayıflar ve enfeksiyonlarla savaşmak daha zor olabilir. 65 yaş ve üzerindeki kişilerin pnömokok bakterisinin neden olduğu zatürre, kan iltihabı, menenjit gibi ciddi hastalıklardan korunması amacıyla iki pnömokok aşısı önerilmektedir. Konjuge pnömokok aşısı ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır. Polisakkarit pnömokok aşısı ise Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında tanımlanan risk gruplarına, reçete edilmesi halinde bedelleri karşılanmaktadır. Aşılama şemaları sağlıklı olma ya da eş zamanlı riski arttıran bir hastalık bulunma durumuna göre farklılaşmaktadır. Bu aşılarla ilgili bilgi sahibi olmak için aile hekiminize başvurunuz.

ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILMALIDIR?

65 yaş ve üzeri olanlar,

Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar,

Dalağı alınan veya tam fonksiyon yapmayan kişiler,

Kronik alkon alanlar,

Tekrarlayan pnömoni enfeksiyonu geçirenler,

Kanser tedavisi olanlar,

Sigara içenler,

Organ nakli geçirenler,

Bağışıklık yetmezliği olan veya baskılayıcı tedavi kullanan hastalar,

Beyin, omurilik sıvı kaçağı olanlar,

Pnömoni enfeksiyonu ile sık karşılaşan hastane çalışanları, huzurevi çalışanları ve sağlık personelleri yaşa bakılmaksızın pnömokok aşısı yaptırmalıdır.

ZATÜRRE AŞISI HANGİ AYLARDA VURULUR?

Zatürre aşısının mevsimi yoktur, yılın her ayında yaptırılabilir.