Zara Larsson'dan Filistin mesajı! 'Ayağa kalkmalıyız'

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken yıldız sanatçı Zara Larsson, "Apartheid ve sivilleri öldüren bir devleti de sorumlu tutmalıyız" diyerek İsrail 'in sivil Filistin lere yönelik yaptığı şiddete tepki gösterdi.

23 yaşındaki yıldız isim, şiidete dikkat çekmek için sosyal medyada #freepalestine hashtag'iyle paylaşımda bulundu.

Larsson, 6 milyon 300 bin takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi karşıtı şiddete ve tehditlere maruz kalanlar için ayağa kalkmalıyız.

Ancak aynı zamanda apartheid ve sivilleri öldüren ve ABD doları ile finanse edilen bir devleti sorumlu tutmalıyız.

Birinin diğerini dışlaması gerekmez. Şu anda Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur.