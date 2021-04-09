Zap'ta boğuldu dediler, Terör örgütü PKK'nın kampında çıktı!

Hamza Adıyaman; 5 yıl önce, henüz 8 yaşında bir çocukken, Hakkari'de ortadan kayboldu. Zap Suyu'nda boğulduğu düşünülüyordu ancak bir videoyla, yaşadığı ve Hamza'nın Irak'ın kuzeyindeki bir PKK kampına kaçırıldığı ortaya çıktı. Abla Aysun Adıyaman Hamza'nın kayboluşu ile ilgili "Zap Suyu'na düştü ve ailesi para karşılığında HDP il binası önünde oturtuluyor" iddialarında bulunan HDP milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi. Beştaş'a seslenen Aysun Adıyaman, 'Kardeşimin PKK kampında çekilen fotoğrafları için ne diyecek?' dedi.

Hamza Adıyaman 5 yıl önce, henüz 8 yaşında bir çocukken, Hakkari 'de ortadan kayboldu. Zap suyunda boğulduğu düşünülüyordu ancak bir video yla yaşadığı ve Hamza'nın Irak 'ın kuzeyindeki bir PKK kampına kaçırıldığı ortaya çıktı. İşte CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ 'ın özel haber ine; Hamza'nın kaçırılış hikayesi ve sonrasında olanlar...

Hamza Adıyaman, Hakkari Kırıkdağı Köyü'ndeki okulundan kaçırıldığında henüz 8 yaşındaydı. 9 Mart 2016'da, Hamza'nın ailesine okulun yanından geçen Zap Suyu'na düşüp öldüğü söylendi.

Baba Adnan Adıyaman nehre gitti, anne Rukeyta Adıyaman ise okulun yakınında bekleyen siyah bir aracı fark edince oraya yöneldi.

ELLERİ AYAKLARI BAĞLI HALDE ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ

Anne Rukeyta Adıyaman, oğlunun elleri ve ayakları bağlı, ağzı kapalı halde o araçta götürüldüğünü çok sonra öğrendi. Bağrına taş bastı, oğlunu öldü saydı. Taziye için gelenlerle ağladı. Ta ki 1 yıl sonrasına kadar. Hakurk Kampı'nda çocuğunu arayan bir baba, orada Hamza Adıyaman'ı buldu. Hamza o babayla ailesine haber saldı, kendi elleri ile mektup yazdı.

VİDEO İLE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

1 yıl boyunca evlat acısı çeken aile, aldığı haberle harekete geçti. Hamza'nın ablası Aysun Adıyaman, PKK'nın çocuk kampları ile ilgili internete düşen tüm görüntüleri didik didik inceledi. Ve nihayet bir videoda gördü PKK kampında esir tutulan kardeşini. Hamza'nın anne ve babası çocuklarını kurtarmak için Hakurk'a gitti.

HDP İL BİNASI ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİ

Adıyaman ailesi hala Hamza'yı arıyor. Son olarak geçen yıl balkonlarına bırakılan bir mektup de umutlarını taze tutuyor. Bugün 13 yaşında olan Hamza'nın yeni çekilmiş sayılabilecek bir fotoğrafı ile birlikte, Van 'daki HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyorlar. Ve HDP'lilerin iddialarına karşı tepkililer.

Abla Aysun Adıyaman Hamza'nın kayboluşu ile ilgili "Zap Suyu'na düştü, ve ailesi para karşılığında HDP il binası önünde oturtuluyor" iddialarında bulunan HDP milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi. Beştaş'a seslenen Aysun Adıyaman, Kardeşimin PKK kampında çekilen fotoğrafları için ne diyecek" dedi.

Hamza Adıyaman PKK terör örgütünün elinde ve kurtarılmayı bekliyor. Ailesi ise yıllardır hasret kaldığı Hamza'ya kavuşmanın hayali ile yaşıyor.