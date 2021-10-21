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Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hâle getirildi

21 Ekim 2021 Perşembe - 11:48 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 11:49

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.


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Zap bölgesi MSB pkk
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