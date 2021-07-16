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Zamlar, cezalar siliniyor! Devletten yüz binlere müjde! Kira geliri, tapu harcı, ticari ve zirai kazanç...
Zamlar, cezalar siliniyor. Borcu olan yüz binlerce vatandaşa müjde! Kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı, serbest meslek kazancını bildirenler de yararlanıyor. Bu kapsamdaki vergilerin tamamının, pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarının ödenmesi durumunda vergi cezaları, pişmanlık zammının tahsilinden vazgeçiliyor. Yapılandırılan borçlar tercihe göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet üzerinden anlaşmalı bankaların kart, kredi kartıyla, havale yöntemi ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri, PTT şubelerine ödenebiliyor.
Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret geliri elde eden basit usule tabi esnaf, özel hizmetlerdeki şoför, özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışanlar 31 Ağustos'a kadar vergi dairelerine başvurarak verilerini tarh ettirebilecek. Yasa kapsamındaki tutarın 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde borçlara katsayı uygulanmayacak.