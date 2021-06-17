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Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda vefat etti

AA |  17 Haziran 2021 Perşembe - 18:12 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 18:12

Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda, 97 yaşında hayatını kaybetti.


Zambiya'yı 1964-1991 yıllarında yöneten Kaunda, pazartesi gününden bu  yana zatürre tedavisi gördüğü başkent Lusaka'daki hastanede bugün vefat etti.
 
Hafta başında Kaunda'nın ofisinden yapılan açıklamada, Zambiya'nın  kurucu liderinin, askeri hastane olan Maina Soko Tıp Merkezine kaldırıldığı  bildirilmişti.
 
Kaunda'nın vefatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olup  olmadığı ise henüz doğrulanmadı.
 
Kenneth Kaunda
 
Zambiya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1964 yılından  itibaren ülkeyi 27 sene yöneten Kaunda, 1991 yılında gerçekleştirilen ilk çok  partili seçimi kaybederek iktidarı Fredrick Chiluba'ya devretmişti.
 
Kaunda, 1960'larda sömürgeci güçlere karşı uyguladığı şiddet içermeyen  mücadelesiyle "Afrika'nın Gandhi'si" lakabını almıştı.
 
İktidarının ilerleyen yıllarında otokrat bir rejim uygulayan Kaunda,  1968 yılında ülkesindeki siyasi partileri yasaklamıştı.
 
Kaunda, Güney Afrika ülkelerindeki dönemin beyaz azınlık yönetimlerine  karşı mücadelenin önde gelen figürlerinden biri olmuştu.
 
Başkanlık sonrası dönemde siyasi itibarını tekrar kazanan Kaunda, bu  dönemde AIDS'le mücadele ve uluslararası arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştü.

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Güney Afrika Kenneth Kaunda Zambiya
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