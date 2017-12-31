Zambiya'da kolera salgını çarşı ve pazarlar kapatıldı

Zambiya'da kolera salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tüm çarşı ve pazarların iki haftalığına temizlik çalışmaları için kapatıldığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Stardy Mwale, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Edgar Lundu'nun talimatıyla ordunun başkent Lusaka'da görülen kolera salgının yayılmasını önlemek için çarşı ve pazarlara müdahale ettiğini belirtti.

Mwale, temizlik çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Lusaka'daki tüm çarşı ve pazarların iki haftalığına kapatıldığını kaydetti.

Ekim ayından bu yana 50 kişinin yaşamını yitirdiği kolera salgının önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı toplantı ve gösteri yapılmasını yasaklamıştı.