Zam yapılıyor! Anlaşma sağlandı ve belli oldu

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ve belli oldu. Zam pazarlığı sonuçlandı. Zam oranları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kamu işçilerine yapılacak zam miktarı belli oldu. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Zam görüşmeleri sonuçlandı.700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili son dakika haberi geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı belli oldu.

TABAN ÜCRET 4 BİN 100 LİRA

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir." dedi.

Türk-İş ve Hak-İş talepleri ortak belirlemişti

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.