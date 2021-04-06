Zam yapıldı! Yüzde 11.5 arttı

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Zam geldi. Böylece bu yıl içerisinde ikinci kez artış yapılmış oldu. Fiyatlar son 3 ayda yüzde 11.5 yükseldi. Birçok kişi yapılan zamdan haberdar değil. Hemen herkes kullanıyor. Mobil iletişim operatörlerin servis ücretlerinin üst sınırında artışa gidildi. Mobil arama ücretlerine son 3 ayda yüzde 11.5’lik zam yapıldı. Cep telefonu ile konuşma başta olmak üzere, SMS, SIM kart değişikliği, numara değişikliği, hat devir, açma/kapama gibi servislerin ücretlerindeki son bir yıllık artış ise yüzde 17.4 oldu.

Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 73.78 kuruştan, 80.64 kuruşa yükseltildi.

Sözkonusu ücretlere bu yıl içinde ikinci artış yapılmış oldu. Daha önce 31 Ocak 2021’de mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 72.34 kuruştan, 73.78 kuruşa çıkartılmıştı. Böylece mobildeki arama ücretlerine son 3 ayda yüzde 11.5’lik bir zam yapılmış oldu.

YÜZDE 17.4 ARTTI

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Turkcell , TT Mobil ve Vodafone ’un müşterilerini yakında ilgilendiren mobildeki ücret tarifelerine son bir yılda yapılan artış ise yüzde 17.4’ü buldu.

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olan “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi”ne göre yurtdışını arama ücretinin dakikası 7.34 TL’den 8.02 TL’ye; isim/ünvan değişikliği 9.56 TL’den, 10.44 TL’ye; hat devir ücreti 13.98 TL’den, 15.28 TL’ye; numara değişikliği ücreti 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye; SIM kart değişikliği 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye; açma/kapama ücreti 32.53 TL'den, 35.55 TL’ye; yurtiçi SMS ücreti 53.02 kuruştan, 57.96 TL’ye; yurtdışı SMS ücreti 1.30 TL’den, 1.42 TL’ye; posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa başına) 97.29 kuruştan, 1.06 TL’ye ve bilinmeyen numaralar servis ücreti de dakika başına 2.08 TL’den, 2.27 TL’ye yükseltildi.

Yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve yüzde 10 oranında Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) dâhil olduğu yeni tarife, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.

İŞTE MOBİLDE YENİ AZAMAİ ÜCRET TARİFESİ

1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olan ücret tarifesi