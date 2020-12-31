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Zamlar ve faizler siliniyor!

Zamlar ve faizler siliniyor! Milyonları sevindiren haber! Faizler siliniyor. Zamlar da ödenmeyecek. Başvuru yapmaya gerek yok. SGK otomatik olarak siliyor.
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