Fahiş zam! Üretici 1 TL'ye satıyor, markette 5'e katlanıyor

Hemen hemen herkes üretim planlamasına dikkat çekerken, çiftçinin yani üreticinin maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söylüyor.

‘HAVZA BAZLI DESTEK MODELİ İŞLETİLMELİ’

‘MARKETLER BU KADAR RAHAT OLMAMALI’

Üretim sektöründe maliyetlerin çok yükseldiğini ifade eden Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Meyve-sebze dayanıksız tüketim mallarıdır. Üretim olmadığı zaman fiyat yükselir, fazla olduğu zaman da fiyat düşer. Örneğin limon geçen ay 10 liraydı şimdi 4 lira. Popülist olmadan bakacaksak ilk olarak üretime odaklanmalıyız. Bu yüzden develetin üretim maliyetlerine odaklanması gerekiyor. Ancak planlı üretime geçersek bu iş çözülür. Örneğin mutfağın vazgeçilmezi domates, patates, salatalık, soğan gibi temel ürünlere devlet daha fazla destek vermeli. Bu ürünleri eken çiftçiler ürün çok da olsa az da olsa para kazanmalı. Yani üreticiye Maliyet ve emek garantili destek verilmeli. Ayrıca gıda ürünlerinin tarladan sofraya kadar olan tüm yolculuğu kayıt altına alınmalı. Kim hangi üründen ne kadar aldı, kaça aldı gibi tüm bilgiler devletin elinde olmalı. Böylece Fahiş Fiyat artışı olursa da devlet anında tespitini yapabilir. Asıl önemli konu ise büyük marketlerin direkt olarak üreticiden ürün alması. Bu kadar serbest olmamalılar. Çünkü piyasayı bu marketler ellerine almış oluyor. Çok yüksek kâr marjıyla satış yapmayabilirler ama sistem doğru değil. Onlar çok büyük mal alımı yapınca hallere giren ürün miktarı da azalıyor. Baştan kurgulanması gereken bir sisteme ihtiyaç var” dedi.