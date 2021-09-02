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Zam şampiyonu o ürün oldu! Fiyatı yüzde 49 arttı

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 13:05

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte ağustosta fiyatı önceki aya göre en çok artan ürünün yüzde 49,48 ile salatalık, en fazla azalan ürünün ise yüzde 24,32 erik olduğu bildirildi.


İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek  amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri,  fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
 
Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan  242 üründen 130'unun perakende fiyatı artarken, 16 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün  fiyatı ise değişmedi.
 
Ağustos ayında gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler alt  grubunda yer alan salatalık yüzde 49,48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün  oldu.
 
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 43,09 ile  limon, yüzde 40,87 ile kabak, yüzde 24,40 ile taze fasulye, ulaştırma ve  haberleşme grubundan yüzde 15,14 ile şehir içi tren ve şehir içi otobüs bilet  ücretleri olarak belirlendi.
 
Ağustosta erik yüzde 24,32 ucuzladı
 
Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer  alan erik, yüzde 24,32 düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
 
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; kültür, eğitim ve eğlence  grubundan yüzde 12,95 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan  yüzde 11,73 ile yaş üzüm, aynı gruptan yüzde 10,94 ile armut olarak kayıtlara  geçti.

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Ağustos İTO salatalık
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