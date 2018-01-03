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Zam şampiyonu Nar oldu

03 Ocak 2018 Çarşamba - 14:36 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 14:36

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Doğu Marmara’da Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 18.14 artış ile Nar oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge 2017 Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre Doğu Marmara Bölgesi’nde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 18,14 ile Nar olurken onu, yüzde 16,56 ile mandalina, yüzde 12,35 ile kuru soğan, yüzde 11,42 ile taksi ücretleri, yüzde 9,93 ile yumurta takip etti. Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -14,33 ile Sweatshirt (Erkek için) olurken onu da yüzde -13,50 ile bayan hırkası, yüzde -12,02 ile Pırasa, yüzde -11,19 ile Çocuk kazağı ve yüzde -10,35 Portakal oldu. 
 Verilere göre kışın en çok tüketilen meyvelerin başında gelen mandalina zamlanırken portakalın ise fiyatının düştüğü görülüyor. 
 

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