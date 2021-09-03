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Zam şampiyonu belli oldu! Kilo fiyatı yüzde 56 arttı

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 10:51 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 11:05

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 56,30 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk tişörtünde görüldü.


 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay,  salatalıktaki fiyat artışını yüzde 43,85 ile kabak, yüzde 36,14 ile limon izledi.
 
Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde  32,79 ile taze fasulye, yüzde 21,74 ile karpuz, yüzde 19,11 ile kuru soğan yer  aldı.
 
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk için tişörtte  oldu. Bunu yüzde 7,15 ile patates, yüzde 6,22 ile domates, yüzde 5,63 ile erkek  tişörtü, yüzde 5,26 ile üzüm takip etti.
 
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda  fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları  şöyle: Ürünler
 

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