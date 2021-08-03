Zam oranları ile ilgili son dakika gelişmesi! Emekli, memur...

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2021 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Temmuz 2021 enflasyon oranı yüzde 18,95 oldu. Bu durumda memurlar temmuz için maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.