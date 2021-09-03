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Zam olacak! Yüzde 25 artacak, maaş ve ikramiyeler...

Zam olacak! Yüzde 25 artacak, maaş ve ikramiyeler... Milyonlarca kişiyi kapsıyor.  Emekli ikramiyesi ve maaşlara yüzde 25 zam geliyor. Detaylar belli oluyor. 
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