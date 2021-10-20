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Zam müjdesi! Milyonlarca çalışanın maaşı değişecek erkene çekiliyor, 3 ay...
Milyonlarca çalışan maaş zamlarını merak ediyordu. Ve belli oluyor. 3 ay fazladan zam gelmesi gündemde. Pandemi ve artan enflasyonla 2021 yılı zorlu geçerken, özel sektörde yıl başı zam oranı revize edildi. Zam oranında ilk hedef enflasyonun altında kalmamak olurken çalışanlarına destek olmak isteyen şirketler zammı 3 ay erkene çekmeye hazırlanıyor.