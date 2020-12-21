Zam müjdesi! En düşük maaş 3 bin 10 lira olacak

Milyonların gözü kulağı ocak zammında. Rakamlar netleşmeye başladı. Memurların ve emeklilerinin yüzde 3’lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 6.96 olabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 3 bin 10 liraya yükselmiş olacak. Peki, emekli maaşına yapılacak olan zam ile birlikte aylıklarda ne kadar artış görülecek? Memurların ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Memurların, emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Ocak'ta yüzde 3'lük zamma ilaveten 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak olan memur lar ve memur emeklileri, kesin artışı gösterecek Aralık ayı TÜFE oranını merakla beklemeye başladı.

Yüzde 7.02 çıkan Temmuz -Kasım enflasyonuna göre yüzde 3.02 fark oluşurken, Aralık verisi ile bu oran artıracak ya da azaltacak. Merkez Bankası 'nın son beklenti anketinde 2020 enflasyonu yüzde 14.18 olarak tahmin edildi.

Bu tahmin 6 aylık enflasyonun yüzde 7.96 olacağını gösteriyor. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 fark alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya yükselecek.

MEMURA 2 KAZANÇ

En az 3.978 TL maaş, 540 TL aile yardımı ocak zammı yüzde 6.96 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 978 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.

Yüzde 6.96 zam ile eş yardımı 375,52 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 82,60, 6 yaş üstü için 41,30 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 540,72 liraya ulaşacak. (Takvim)