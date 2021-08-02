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Zam ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca çalışan bekliyordu

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:32 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 11:32

Milyonlarca çalışan zam oranlarını merak ediyordu. Kamu çalışanlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin duyurdu.


Milyonarca kamu çalışanına yapılacak zam ile ilgili Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir notada meseleyi ele alacağız." dedi. 

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