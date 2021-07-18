Zam, ikramiye, ek ödeme... En düşüğü 4 bin 880 TL! Emekli, memur milyonlara müjde

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEPLERİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

HAKEM KURULU KARAR VERECEK

Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

TÜİK AÇIKLAMIŞTI

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre haziran enflasyonu beklentilerin üzerinde artışla yüzde 1,94 yükselirken yıllık enflasyon da yüzde 17,53 seviyesine geldi. 6 aylık enflasyon ise yüzde 8,45 olarak belirlendi.

Böylece memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı nedeniyle zam oranı belli oldu.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon olan yüzde 8,45 olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

Enflasyon rakamları ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olurken; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklileri için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı (eşi çalışmayan, iki çocuklu) 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı da 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya geldi.

SSK emeklilerinde en düşük emekli maaşı (2000 öncesi) bin 420 liradan bin 624 liraya çıktı. 2000 sonrası SSK emeklilerin maaşları ise geçen yıl nisan ayında 1500 liraya yükseltildiği için bu dönemde değişmedi.