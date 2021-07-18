18 Temmuz 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.363 -0.29 EURO 10,1240 -0.13
USD 8,5140 -0.59 ALTIN 495,770 -1.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zam, ikramiye, ek ödeme... En düşüğü 4 bin 880 TL! Emekli, memur milyonlara müjde

AA |  18 Temmuz 2021 Pazar - 19:54 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 19:54

Emekli ve memur milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Maaşlara zam geliyor. Resmi açıklama geldi. 2 Ağustos'ta başlıyor. 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görüşmelerde çalışanları temsil eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak hazırladıkları taleplerini, 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

Öte yandan Temmuz ayının gelmesi ile birçok kişinin maaşına zam yapılmıştı. Enflasyon oranın açıklanması ile zam miktarları da netleşmişti. Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon olan yüzde 8,45 olmuştu.


Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş  Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur  emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde  başlayacak.
 
Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve  aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu  Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.
 
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEPLERİ
 
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı  alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa  belirledi.
 
Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal  zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge,  sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki  engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.
 
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.
 
HAKEM KURULU KARAR VERECEK
 
Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2  Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak  başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin  görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona  erecek.
 
Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu  Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu,  sözleşmeye dair nihai kararı verecek.
 
TÜİK AÇIKLAMIŞTI
 
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre haziran enflasyonu beklentilerin üzerinde artışla yüzde 1,94 yükselirken yıllık enflasyon da yüzde 17,53 seviyesine geldi. 6 aylık enflasyon ise yüzde 8,45 olarak belirlendi.
 
Böylece memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı nedeniyle zam oranı belli oldu.
 
Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon olan yüzde 8,45 olacak.
 
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.
 
Enflasyon rakamları ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olurken; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklileri için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
 
EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLDU?
 
En düşük memur maaşı (eşi çalışmayan, iki çocuklu) 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı da 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya geldi.
 
SSK emeklilerinde en düşük emekli maaşı (2000 öncesi) bin 420 liradan bin 624 liraya çıktı. 2000 sonrası SSK emeklilerin maaşları ise geçen yıl nisan ayında 1500 liraya yükseltildiği için bu dönemde değişmedi.
 

ETİKETLER

Emekli memur zam geliyor Maaşlara zam maaş zam memur maaşı memur maaşı ne kadar emekli aylığı memur zam temmuz temmuz zammı ağustos zammı zam oranı enflasyon oranı memurlar ne kadar zam alacak temmuz zam oranı 2021 temmuz zam aile yardımı en düşük memur zammı tüik maaş pazarlığı asgari ücret işçi emekli ikramiye emekli maaş ödeme memur emeklisi işçi emeklisi son dakika son dakika haberleri memur aylığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.