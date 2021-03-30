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Zam görüşmeleri ile ilgili flaş gelişme! Resmen duyurdular...

AA |  30 Mart 2021 Salı - 10:50 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 10:50

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam görüşmeleri ile ilgili flaş gelişme. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan duyurdu. Kamu işçisinin zam görüşmelerini Hak-İş ve Türk-İş, birlikte yürütecek. Arslan "İki konfederasyonun heyetleri üç kez bir araya geldi. İnşallah bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz. Kısa çalışma ödeneğini hak edemeyenler için planlanan bir şeyin, genele şamil edilmesi haksız bir uygulama. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadığı için 2 milyon 470 bin kişinin ücretsiz izine çıkarılması mantığa aykırı" dedi.


Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin  2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş  Sözleşmesi Çerçeve Protokolü konusunda Türk-İş ile ortak hareket ettiklerini  belirterek, "Bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak  istiyoruz." dedi.  Arslan, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında, kamu işçisinin zam  görüşmeleri, ücretsiz izin ve kısmi çalışma uygulamaları, kadına yönelik şiddete  dair açıklamalarda bulundu.
 
Kamudaki yaklaşık 650 bin işçinin mali ve sosyal haklarını  belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü ile ilgili  hazırlıklara başladıklarını belirten Arslan, şu bilgileri verdi:  "Bu iş için konfederasyonumuz bünyesinde bir komisyon kurduk. Üyemiz  sendikalarla değerlendirme toplantısı yaptık, önümüzdeki hafta tekrar bir  toplantı yapacağız. Türk-İş'ten süreci birlikte yürütmek yönünde teklif aldık. Bu  kapsamda iki konfederasyonun heyetleri, talepleri oluşturmak için üç kez bir  araya geldi. İnşallah bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle  taçlandırmak istiyoruz."
 
 "Ücretsiz izin uygulaması kontrolden çıktı"
 
 Arslan, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin sürdüğünü, bu süreçten  en fazla çalışanların zarar gördüğünü söyledi. İstihdamı korumak için uygulanan ücretsiz izin uygulamasının geniş bir  kesimi kapsadığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:  "Kısa çalışma ödeneğini hak edemeyenler için planlanan bir şeyin,  genele şamil edilmesi haksız bir uygulama. Kısa çalışma ödeneğinden  yararlanamadığı için 2 milyon 470 bin kişinin ücretsiz izine çıkarılması mantığa  aykırı. Sistemin bütününe baktığınız zaman da bu olacak iş değil. Bunun, kısa  çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için uygulanacağına metinde yer  verilmeliydi. Sonraki süreçte bu iş kontrolden çıktı, işveren işine gelmeyen  personeli ücretsiz izine çıkardı. Kısa çalışma ödeneğinde belirli şartlar var. Bu  nedenle işverenler açısından ücretsiz izin daha pratik bir tercih oldu. Oysa biz  buna, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayanlar mağdur olmasın niyetiyle destek  vermiştik."
 
   "Kısmi çalışmanın cazip kılınması lazım"
 
 Kısmi çalışma modellerinin uygulanmasına belirli şartlarla sıcak  baktıklarını vurgulayan Arslan, "Yarım gün çalışan işçiler yarım ücret alabilir  ama yarım gün çalışmışsa bile, sosyal güvenlik, emeklilik ve kıdem tazminatı  hakları ile işe iade ve işsizlik ödeneği gibi imkanlardan mahrum olmamalı. Kısmi  çalışma yöntemleriyle çalışanların bu haklarının elinden alınacağı bir modele  bizim sıcak bakmamız mümkün değil." dedi. Arslan, kısmi çalışan işçilerin sosyal güvenlik primlerinin tam  yatırılması için primin yarısının işveren, yarısının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan  karşılandığı bir modelin uygulanabileceğini belirterek, "İlk defa işe girenlerin  emekli olabilmek için 7200 gün prim ödemesi lazım. Kısmi çalışmayla emekli olmak  mümkün değil. Çalışanlar için bu modelin cazip kılınması lazım. Kısmi çalışmaları  teşvik edebilmek için temel bir kısım haklarının korunması lazım." diye konuştu.
 
 "Türkiye ILO'nun 190 sayılı sözleşmesini imzalamalı"
 
 Kadına yönelik şiddetin toplumun en büyük sorunlarından biri olduğunu  vurgulayan Arslan, Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikasına üye Necla Demirbaş'ın  Aydın'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından öldürülmesiyle acı  yaşadıklarını söyledi. Hak-İş'in 200 bin kadın üyesiyle çalışan kadınların örgütü olduğunu  belirten Arslan, "Kadınlar hem iş yerinde hem de evde çalışıyor. Kadınları  korumak için birçok ulusal ve uluslararası düzenleme söz konusu. Uluslararası  Çalışma Örgütünün (ILO) 190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi  Sözleşmesi de bunlardan biri. 2019 yılında onaylanan bu sözleşme, Haziran 2021'de  yürürlüğe girecek. Türkiye'ye yakışan, bu sözleşmeyi bir an evvel imzalaması."  ifadelerini kullandı.
 

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