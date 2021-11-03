Zam geliyor! Tazminat ücretleri artıyor, 10 bin liraya yükseliyor

8 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ HAKİM

Asgari ücretteki net artış aralık sonunda belli olacak. Ancak genel beklenti 3 bin 500 lira civarında yoğunlaşmış durumda. Bu da yüzde 25 zam anlamına geliyor. Bu durumda brüt asgari ücret 4 bin 520 liraya çıkacak. Pazarlığa göre zammın yüzde 30’a çıkması durumunda net asgari ücret 3 bin 672 liraya yükselirse, brüt tutar da 4 bin 820 liraya çıkacak. Bu artış dolayısıyla milyonlarca çalışanın da kıdem tazminatıartmış olacak.

10 YILDA 9000 LİRA FARK

Asgari ücrette yüzde 25 artış olursa yıllık kıdem tazminatı net 4 bin 485 lira olacak ve 10 yıllık çalışması olan 44 bin 893 lira alacak. Şu anki asgari ücrete göre 10 yıllık çalışmaya karşılık alınabilecek kıdem 35 bin 527 lira. Yani yaklaşık 9 bin liralık fark var. Asgari ücretteki artışın yüzde 30 olması yani brütün 4 bin 820 liraya çıkması halinde ise yıllık kıdem 4 bin 783 lira, 10 yıllık tazminat da 47 bin 873 liraya ulaşacak.