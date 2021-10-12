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Zam geliyor! Özel sektör çalışanı binlerce kişinin maaşı değişecek

AA |  12 Ekim 2021 Salı - 10:05 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 10:05

Zam geliyor. Ve başladı. Binlerce özel sektör çalışanın maaşı değişecek. Maaşlara yüzde 29,57 zam yapılması talebi gündemde. Otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 179 iş yerinde yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde pazarlık süreci yarın başlayacak.


Özel sektör çalışanlarına güzel haber. Zam geliyor. Bugün başlıyoru. Özel sektörün en kapsamlı sözleşmesi olma özelliğini taşıyan MESS Grup  Toplu İş Sözleşmesiyle, metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki  mali ve sosyal hakları belirlenecek.
 
Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu Türkiye'nin önemli iş yerlerini kapsayan  sözleşme, 179 iş yerinde yaklaşık 130 bin çalışanı kapsıyor.
 
Görüşmelerde, işveren tarafını MESS, işçi tarafını ise Türk Metal,  Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları ayrı ayrı temsil edecek.
 
MESS ile Türk Metal Sendikası arasındaki ilk oturum yarın saat  10.30'da MESS Genel Merkezi'nde yapılacak. Görüşmeye, Türk Metal Sendikası Genel  Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ ile MESS Genel Sekreteri Fatih Ay katılacak.
 
Türk Metal'in talebi yüzde 29,57 zam
 
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29,57,  ikinci altı ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk altı ayı enflasyon oranı artı  saatlik 1 lira, ikinci altı ayı enflasyon oranında zam isteyen Türk Metal  Sendikası, sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı  yüzde 4 zam talep ediyor.
 
Metal işçisini ilgilendiren ve yarın başlayacak toplu sözleşme  görüşmeleri, 60 gün boyunca taraflar arasında devam edecek.
 
"Gösterdiğimiz fedakarlığın karşılığını almanın zamanı"
 
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Altundağ, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
 
"Kovid-19 salgını sürecinde gösterdiğimiz fedakarlığın karşılığını  almanın zamanı geldi. Çünkü genel başkanımızın daha sürecin başında ifade ettiği  gibi geçtiğimiz dönem tüm dünya durmuşken biz salgının en ateşli döneminde  canımız pahasına çalıştık. Üstelik salgına karşı insanlığın en etkili silahı olan  aşının bile olmadığı dönemleri bir hatırlayalım. Şimdi insanlık için, ülkemiz  için ölümüne çalışan Türk Metalli metal işçilerinin hak ettiğini alma zamanı."
 
  
 

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