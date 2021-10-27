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Zam geliyor! Milyonları ilgilendiriyor, rakamlar netleşiyor, asgari ücretli, memur, işçi...
Milyonlarca çalışan merak ediyor. Zam oranları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Asgari ücrete yüzde 22 oranında zam yapılması gündemde. Böylece asgari ücretle çalışan bir kişinin eline ayda net 3.447.50 lira geçecek. Ancak asgari ücret artışı sadece asgari ücretliyi değil dolaylı olarak pek çok kişinin aldığı ücreti de arttıracak. İşsizlik aylığı alan da kamu da çalışan da yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları alanlar da etkilenecek.