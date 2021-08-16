Zam geliyor! Milyonlarca kişinin maaşı değişiyor, bugün son gün...

Milyonlarca kişiye zam yapılacak. Yeni maaşlar belli oluyor. Zam oranları herkes tarafından yakından takip ediliyor. Kimin maaşı ne kadar değişecek? Memur zammı ile ilgili son haftaya girildi. Hükümet ile memurların zam pazarlığında son haftaya giriliyor. Hükümetin verdiği teklifi reddeden memurların verdiği süre bugün biterken toplu sözleşme metni, eylül ayına kadar netleştirilmiş olacak. Hükümet 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti. Memur-Sen ise gelişmeler üzerine eylem kararı aldığını açıkladı.

Milyonların gözü kulağı zam haberlerinde. Memur zammında son haftaya girildi. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin yaptığı ilk teklifi reddeden memur sendikalarının, yeni teklif için hükümete verdiği süre bugün bitiyor. Hükümet yaptığı teklifte 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmiş, 3600 ek gösterge konusunun da önümüzdeki 2 yılda çözüleceği sözünü vermişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE TALEPLER ARASINDA

Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor. Memur-Sen’in cuma günü kitlesel olarak yaptığı basın açıklamalarında da bu talepler anımsatılırken, “Toplu sözleşme bir oldu-bittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak, 5. dönem toplu sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.