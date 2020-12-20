Zam geliyor! Memurlara güzel haber

Milyonlarca memur için kritik gün geliyor. Memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. Son 5 aylık enflasyona göre; memur ve memur emeklisi ocakta yüzde 6.02, SSK ve Bağkur emeklisi ise yüzde 7.02 zam alacak. Enflasyon beklenti anketine göre bu ay enflasyonda yüzde 0.90 artış olması muhtemel. Bu durumda memura yüzde 6.98, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 7.98 zam yapılacak.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

Son verilerle fark oluştu

SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyon verisine göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Aralık’ta açıkladığı kasım enflasyonu beklentileri aşınca, son 5 aylık (temmuz-kasım) enflasyon kümülatif yüzde 7.02 olmuştu.

Aralık tahmini yüzde 0.90

Cuma günü açıklanan Merkez Bankası Beklenti Anketi’nde aralıkta enflasyonunun yüzde 0.90 artacağı öngörülüyor. Beklentilere paralel bir enflasyon gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık enflasyonu yani son 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 7.98 olacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu durumda yüzde 3.98 fark eklenecek.

Bağkur ve SSK’lıda son durum

SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Son 5 aylık enflasyon (temmuz-kasım) yüzde 7.02’ydi. Aralıkta yüzde 0.90’lık enflasyonla 6 aylık enflasyonun yüzde 7.98’e çıkacağı görülüyor. Buna göre; en düşük esnaf maaşı 129 lira artışla 1.627 liradan 1.756 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 122 lira artışla 1.534 liradan 1.656 liraya çıkacak.

En düşük 1500 lira

2000 yılından önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ise 2.233 liradan 2.411 liraya çıkarken, 2000’den sonra emekli olan SSK’lının taban maaşı da 1.500 lira olacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor. Emeklinin dul ve yetimi de zamdan aynı oranda etkilenecek ve hissesine düşen oranda fark alacak.

Toplu sözleşme artışı ve fark

Toplu sözleşmeye göre; memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de zam yapılacak. Yüzde 3.98’lik fark da bu zamlara eklenecek. Böylece toplam zam yüzde 6.98 olarak gerçekleşecek. Kesin sonuçlar 4 Ocak’ta belli olacak ancak beklenti anketine paralel bir sonuç oluşursa SSK ve Bağkur emeklisi de memur kesiminden farklı olarak 6 aylık orana göre yani yüzde 7.98 zam alacak.

Enflasyon aralıkta sıfır çıksa bile memur ve memur emeklisinin yüzde 6.02’lık zammı garanti. Merkez Bankası anketine göre çıkacak yüzde 6.98’lik zamla en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 246 lira artışla 3.523 liradan 3.768 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisinin maaşı şu anda 2.814 lira. Yüzde 6.98’lik zamla bu maaş, 196 lira yükselerek 3.010 lira olacak.