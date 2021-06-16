Zam geliyor! Fiyatlar yüzde 20 artacak, acele edin

Fiyat artışı ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Yüzde 15-20 oranında zam gelecek. Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile yüzde 90'a ulaşması bekleniyor. Yetkililer uyarıyor. 1 Haziran itibarıyla belirli kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlayan düğün salonlarında yaşanan yoğunluk, kaçak düğün yerlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. İstanbul Düğün Salonları Toplantı ve Davet Organizatörleri Derneği Genel Sekreteri Ahmet Batmaz evlenecek çiftlere önemli uyarılarda bulunarak "En güzel gününüz yarım kalmasın" dedi. Öte yandan fiyatlara da yüzde 15-20 oranında zam yapılması bekleniyor.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlara zam gelmesi bekleniyor. Öngörülen zam oranı ise yüzde 20. Normalleşme adımlarının atılmasıyla düğün sektöründe yoğunluk zirveye çıktı. Pandemi nedeniyle evlilik tarihlerini erteleyen çiftler evlenmek için tek tek sıraya geçerken, İstanbul Düğün Salonları Toplantı ve Davet Organizatörleri Derneği Genel Sekreteri Ahmet Batmaz sektör hakkında değerlendirmelerde bulunarak, düğün yapacak çiftlere çok önemli uyarılarda bulundu.

"TEMMUZDAN SONRA YÜZDE 90 SEVİYESİNE ULAŞIR"

Yaklaşık 16 ay boyunca çalışmadıklarını söyleyen Ahmet Batmaz, "2020 Mart ayından 1 Haziran'a kadar sadece 50-55 günlük bir süreçte iş yapabildik. 1 Haziran ile çok büyük bir yoğunluk oldu. İnsanlar 'Tekrar kapanma gelir mi acaba?' korkusuyla düğünlerini yapmak istiyorlar. Şu anda yoğunluk var. Tek beklentimiz akşam ve pazar yasağının kaldırılması.

Eylül ayının sonuna kadar çok yoğun bir takvim içerisindeyiz. Doluluk oranları temmuz ayından itibaren yüzde 90 seviyesine ulaşır." açıklamasında bulundu.