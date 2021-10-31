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Zam geliyor! Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz... Hepsi alacak, 3.532 TL...
Zam geliyor. Rakamlar netleşiyor. Emekli, memur, asgari ücretli, işsiz milyonlarca vatandaş alacak. 3.532 lira olacak. Hükümet harekete geçti. Sevindiren haberler art arda geldi. Ve belli oldu. Yeni yıl yaklaşırken emekli, memur zammı ve asgari ücret 2022 için ipuçları gelmeye başladı. Milyonlarca vatandaş bu ücretleri bekliyordu, açıklanması beklenen enflasyon hedefi doğrultusunda birçok çalışanın yüzü gülecek.
Milyonlarca çalışan ve emekli için zam oranı ile beraber 2022 yılında alınacak yeni maaşlar enflasyon rakamına göre belirleniyor. Özellikle asgari ücret zammı sadece çalışanları değil hayatın birçok alanına etki eden bir düzenleme mekanizması olarak göze çarpıyor. Bu yüzden de birçok kişi 2021 yılsonu enflasyonunun yüzde kaç olacağını merak ediyor...
Hem asgari ücret 2022 hem de emekli ve memur zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. İşte Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre detaylar…
Hem asgari ücret 2022 hem de emekli ve memur zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. İşte Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre detaylar…