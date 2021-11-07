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Zam geliyor! Emekli, işçi, memur, sözleşmeli personel... Hepsi alacak, yüzde 30...
Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşı ilgilendiriyor. Zam geliyor. Yeni maaşlar ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Emekli, işçi, memur, sözleşmeli personel... Hepsi alacak. Oranlar netleşmeye başladı. Önümüzdeki yıl milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak çalışmalara start verildi. Emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda.