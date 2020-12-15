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Zam geliyor! Çalışan çalışmayan milyonları ilgilendiriyor

15 Aralık 2020 Salı - 7:28 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 7:41

Yeni yılda zam geliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam haberi çalışan ve işini kaybeden herkesi kapsıyor. Zam oranları netleşmeye başlarken en düşük ücretin 2 bin 48 lira olması bekleniyor. Koronavirüs salgını ile birlikte çalışanların işten çıkarılmasının önüne geçilebilmesi için kısa çalışma modeli uygulanmaya başlamıştı. Çok sayıda kişi bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Kısa çalışma ücretleri de ocak itibarı ile zamlı olarak ödenecek. Aylık ödeme 2 bin 48 lira ile 5 bin 120 lira arasında değişecek. Kısa çalışma sisteminde devlet ödemesinin yanında işveren çalışanın maaşının kalan kısmını kendisi ödeyebiliyor. Fakat burada herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Yapılacak zam ile birlikte en düşük işsizlik maaşının ise bin 365 lira olacağı düşünülüyor.


Milyonlarca kişi ocakta yapılacak asgari ücret zammına kilitlenmişken yeni yılla birlikte asgari ücret dışında diğer ödemelere de zam  yapılacak. Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği tutarları yeni yılla birlikte zamlanacak.
 
Asgari ücret, geçmiş yıllardaki gibi bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde artış yapılırsa, yüzde 15-16 yükselebilecek. Eğer yeni asgari ücret yüzde 16 artarak brüt 3 bin 413 lira 88 kuruşa çıkarsa, kısa çalışma ödeneğinin en düşük tutarı 2 bin 48 liraya, en yüksek tutarı da 5 bin 120 liraya ulaşacak.
 
İşsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da bin 365 ile 2 bin 731 liraya yükselirken, ücretsiz izne ayrılanlara ya da kısa çalışma ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği ise bin 177 liradan bin 365 liraya çıkacak.
 
 
 

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