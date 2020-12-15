Zam geliyor! Çalışan çalışmayan milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca kişi ocakta yapılacak asgari ücret zammına kilitlenmişken yeni yılla birlikte asgari ücret dışında diğer ödemelere de zam yapılacak. Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği tutarları yeni yılla birlikte zamlanacak.
Asgari ücret, geçmiş yıllardaki gibi bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde artış yapılırsa, yüzde 15-16 yükselebilecek. Eğer yeni asgari ücret yüzde 16 artarak brüt 3 bin 413 lira 88 kuruşa çıkarsa, kısa çalışma ödeneğinin en düşük tutarı 2 bin 48 liraya, en yüksek tutarı da 5 bin 120 liraya ulaşacak.
İşsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da bin 365 ile 2 bin 731 liraya yükselirken, ücretsiz izne ayrılanlara ya da kısa çalışma ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği ise bin 177 liradan bin 365 liraya çıkacak.