Zam gelecek, fiyatlar artacak! 'Almak hayal olacak'

Zam gelecek. Uzun süredir artan fiyatlar gündemdeydi. Yapılan yeni açıklamada, önümüzdeki süreçte fiyatların daha da artacağı vurgulandı. Ev almak isteyenler için tamamlanmamış projelerin son fırsat olduğuna dikkat çekildi. Artan girdi maliyetleri gayrimenkul sektöründe yeni proje üretme sürecini yavaşlatırken, fiyatları artırıyor. Özak GYO Başkanı Ahmet Akbalık, “Tamamlanmış projeler hala fırsat barındırıyor” dedi

Zam gelecek. Fiyat artışları önümüzdeki süreçte devaö edecek. Artan emtia fiyatları ve döviz farkının gayrimenkul sektöründe yeni projelerde fiyatları yükselttiğini anlatan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, bu nedenle daha önce tamamlanmış inşaat projelerinin hala tüketici için ‘fırsat oluşturduğunu’ söyledi. Özellikle pandemi sürecinde girdi maliyetlerinde ciddi fiyat artışları oluştuğunu anlatan Akbalık, “Başta demir olmak üzere tüm emtia fiyatlarındaki artış inşaat maliyetlerini yukarı yönlü tetikliyor. Örneğin Temmuz 2020’de 3 bin liraya alınan demir Mayıs 2021’de 7 bin 600 liraya yükseldi. Buna arsa fiyatları da eklenince konut fiyatları artma eğilimine girdi. Sektördeki maliyet artışları henüz tam anlamıyla konut fiyatlarına yansımış değil. Bugünün koşullarında örneğin bizim Büyükyalı projemizi hayata geçirmeye kalksak maliyetler iki kat daha pahalı. Malzemelerdeki yükselişin konut fiyatlarına yansıması kaçınılmaz” dedi.

İstanbul Zeytinburnu ’nda Kazlıçeşme sahil hattında hayata geçirilen Büyükyalı projesinde yer alan Fişekhane’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Ahmet Akbalık, gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

‘Yeni bir raya giriyor’

Büyükyalı projesinde maliyet artışlarını fiyatlara henüz yansıtmadıklarını anlatan Akbalık, sektörde eldeki stoklar tükenirken, yeni projelerin gelme hızında da azalma olduğunu söyledi. Akbalık, “Önümüzdeki dönemde bu maliyet ve döviz kuru artışları fiyatlara yansımaya başlayacak. Kendi projemiz adına söylüyorum, ‘bu fiyatlardan konut almak hayal’ olacak. Bugün Büyükyalı’nın olduğu değerli ve büyük arsaların temini oldukça güç” diye konuştu.

Gayrimenkul sektörünün yeni bir raya girdiğini belirten Ahmet Akbalık, “Türkiye’de gayrimenkule yaptığınız yatırımın geri dönüş hızı 40-50 yıldı. Şimdi bu süre çok aşağıya geldi. Kendi projemiz Büyükyalı’da amortisman süresi 18-20 yıl. Normalin üzerinde bir kira getirisi var... Sektörde bir ara talep düşüktü, arz yüksekti. Şimdi arz bitti. Bu arz talep dengesiyle yönetilen bir süreç. Arz bitince talepler artınca bu sefer fiyatlar hafif hafif yukarı çıkmaya başladı. Gayrimenkul sektörü özellikle markalı konutlarda artık yeni bir raya giriyor” dedi.