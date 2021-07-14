Zam geldi! Temmuzdan itibaren 8.284 TL oldu

İş Kanununa göre işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Buna göre yapılan hesaplamalar her yılın ocak ve temmuz aylarında değişmektedir. Buna göre kıdem tazminatının tavanı 2021/Haziran ayında 7.638,96 ? iken 2021/Temmuz ayında 8.284,51 ?’ye yükselmiş oldu. Bu durumda yüksek ücretlilerden haziran ayında işten ayrılanlara göre temmuz ayında işten ayrılanlar daha yüksek oranda tazminat alacaktır.

Kamuda sözleşmelilerin ücret tavanları

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş 'ın yazısına göre, Kamuda kıdem tazminatı tavanın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı , uygulanmakta olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ortalama ücret toplamı üst sınırlarını enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirledi.

Buna göre, 1/7/2021-31/12/2021 döneminde geçerli olmak üzere; Devlet Memurları Kanununun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,057019) olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda; 399 s. KHK’nin 3. maddesinin (e) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 9.840,81 TL’ye yükseltilmiştir.